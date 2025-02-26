تعرف على عقبات عودة نيمار إلى برشلونة

أنهى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على حلم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس الحالي، بشأن حلمه بالعودة لصفوف برشلونة في فترة جديدة لارتداء القميص الكتالوني.

ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اسم النجم البرازيلي عاد ليرتبط مجددا بنادي برشلونة، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وعودته لناديه القديم سانتوس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل برشلونة، ألمح إلى إمكانية عودة نيمار، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون سعيدا بالعودة إلى "البلوغرانا".

وأوضح أن نيمار قد ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع سانتوس الصيف المقبل، مع استعداده لتخفيض راتبه، من أجل استعادة مستواه والظهور مجددا على الساحة العالمية.

عقبات أمام عودة نيمار إلى برشلونة

ولكن الصحيفة كشفت عن عدة عقبات سينهي هذا الحلم في مهده، قائلة إن العقبة الكبرى أمام برشلونة تظل الوضع المالي للنادي، حيث لا يملك القدرة على إبرام صفقات كبرى إلا في حال بيع أحد نجومه خلال الصيف المقبل.

كما أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني بقيادة فليك، لا يبدو متحمسا لفكرة عودة اللاعب البرازيلي، ولا يريد الطاقم الفني سماع اسمه على الإطلاق، حيث حاول لابورتا التعاقد معه قبل عامين، لكنه ذهب إلى الهلال.

وانضم نيمار إلى صفوف سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لهذا العام 2025، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الهلال.

وسبق أن لعب نيمار في صفوف برشلونة في الفترة من 2013 حتى عام 2017، لينضم إلى فريق باريس سان جيرمان في صفقة قياسية.

وشارك نيمار، في 6 مباريات حتى الآن مع فريق سانتوس منذ انضمامه للميركاتو الشتوي، وصنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفين.

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