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حوادث

غدً، الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

تصدر محكمة قصر النيل، حكمها غدًا السبت، على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.


يذكر أنه في 26 ديسمبر الماضي، اشتبهت قوة أمنية بالزمالك في سيارة عليها لوحات تجارية، ليتم إيقافها وتبين أن بداخلها مطرب المهرجانات حمو بيكا، وقد تم تفتيش المطرب ليتم العثور على سلاح أبيض بحوزته وتم إحالته للنيابة، وتبين وجود حكم قضائي بالحبس شهرين ضده.

وقررت نيابة قصر النيل  إخلاء سبيله على ذمة القضية، وتم ترحيله بعد ذلك لتنفيذ حكم قضائي بتهمة الغناء بدون تصريح في الإسكندرية، ثم أصدرت نيابة قصر النيل في 5 يناير الماضي،  قرارًا بإحالة المتهم للمحاكمة وتحديد جلسة 22 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمته، مع نظر أولى الجلسات، حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 28 فبراير الجاري.

 

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