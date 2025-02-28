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حوادث

تجديد حبس 3 أجانب بتهمة سرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، حبس 3 أجانب لسرقتهم متعلقات سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة عابدين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بسرقة (هاتف محمول – مبلغ مالي – مجموعة من الإكسسوارات) كرهًا من إحدى السيدات بدائرة القسم،  وبحوزتهم (المسروقات المستولى عليها – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة عابدين محكمة عابدين قسم شرطة عابدين

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