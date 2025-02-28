رسالة خاصة من يسرا لجمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأت الفنانة يسرا، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكتبت يسرا عبر منشور على إنستجرام: “رمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين، أعاده الله عليكم بالخير والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

على الجانب الآخر، حرصت الفنانة يسرا، على الدعاء بالشفاء العاجل للملحن عمرو مصطفى الذي يمر بمحنة صحية بعد استئصاله ورما سرطانيا.

ونشرت يسرا صورة لها برفقة عمرو مصطفى عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “صديقي العزيز على قلبي الملحن الجميل عمرو مصطفي ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك على خير.. وإن شاء الله تقوم بألف سلامة”.

وكان الفنان والملحن عمرو مصطفى قد كشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الهضبة عمرو دياب.

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