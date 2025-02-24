الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

حبس 3 أجانب بتهمة سرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة حبس 3 أجانب لسرقتهم متعلقات سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة عابدين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بسرقة (هاتف محمول – مبلغ مالي – مجموعة من الإكسسوارات) كرهًا من إحدى السيدات بدائرة القسم،  وبحوزتهم (المسروقات المستولى عليها – 2 سلاح أبيض).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة منطقة عابدين

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