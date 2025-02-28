مسلسلات رمضان 2025، مادلين طبر تتخلى عن شعرها الطويل في "أسود باهت"

تشارك الفنانة مادلين طبر في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "أسود باهت"، ضمن الحكاية الثالثة منه وهي حكاية بعنوان "وصمة عار".

وقالت مادلين طبر إن حكاية "وصمة عار" مكونة من خمس حلقات، تأليف كريم سرور ومن إخراج ممدوح زكي، ويشاركها البطولة نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمر.

وكشفت مادلين طبر عن النيو لوك الذي قامت بعمله لتطل به على الجمهور لأول مرة بشعر قصير جدا باللون الأبيض الطبيعي، وظهرت به على بوستر المسلسل الذي طرحته شركة الإنتاج.

وأضافت مادلين طبر أن مظهرها الجديد يتماشى مع شخصية "روقة" التي تجسدها ضمن أحداث الحكاية، فهي سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية، وهي سيدة غامضة مليئة بالأسرار وأنانية تعيش لنفسها، لكن ماضيها وصندوقها الأسود المحزن يفتح فجأة ليغير مجرى قصة هذه الخماسية من المسلسل.

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