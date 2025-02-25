موعد ومكان عزاء والد الفنان كريم قاسم

كشف الفنان كريم قاسم عن موعد ومكان إقامة عزاء والده المخرج والمؤلف أحمد قاسم.

ونشر كريم عبر خاصية الاستوري على حسابه على انستجرام التفاصيل، قائلا: “انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج أحمد قاسم، العزاء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم.. نسألكم الدعاء”.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المخرج والمؤلف أحمد قاسم والد الفنان كريم قاسم.

وفاة أحمد قاسم

أحمد قاسم هو ممثل ومخرج ومؤلف، عمل فى السينما المصرية منذ الثمانينات.

الراحل من مؤلفي فيلم المهاجر عام ١٩٩٤ والذي عمل فيه كمخرج مساعد أيضا وعمل كمخرج مساعد مع يوسف شاهين في فيلم الوداع يابونابرت، وأيضا عمل مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم الصعاليك ثم عمل في مجال الإنتاج.

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