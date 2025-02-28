أزمة بيسيرو.. الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط.. يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي.. والبرتغالي يعالج الأخطاء بحثا عن الفوز الأول

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي دون الحصول على راحة عقب مواجهة زد أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

بيسيرو يعالج الأخطاء ويبحث عن الفوز الأول

كما يبحث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق نادي الزمالك عن قيادة ناديه للفوز الأول بعد التعادل فى أول 3 مباريات فى الدوري وتعثره فى تحقيق أي فوز منذ توليه القيادة الفنية.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

بيسيرو يعلق على تعادل الزمالك مع زد

من جانبه قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه حزين بسبب التعادل مع نظيره زد أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرى أن مباراة زد كانت الأفضل للزمالك منذ أن توليت المسئولية، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن المنافس سنحت له فرصة واحدة سجل منها".

وتابع بيسيرو: "سعيد بتعود اللاعبين على طريقة اللعب، ولكن الزمالك له ركلة جزاء في مباراة زد لم يتم احتسابها، وكانت هناك ركلتا جزاء من قبل في مباراتي بتروجت والأهلي لم يتم احتسابهما، ولماذا لم ير حكم الفيديو ركلة الجزاء في مباراة زد، مثلما رأى التسلل في هدف الزمالك الملغى".

وقال المدير الفني: "حزين بسبب التعادل، ولكني سعيد بأداء اللاعبين، ونعمل كل يوم من أجل تحسين جودة اللاعبين، والجميع يتحمل المسئولية، ولكن الزمالك لا يتقبل خطأ بتجاهل احتساب ركلة جزاء في كل مباراة، وإذا كان حكم الفيديو رأى هذه الركلات لحصد الزمالك 6 نقاط إضافية، ولا نريد مساعدة من أحد".

وواصل بيسيرو: "حزين لعدم وجود الجماهير في مباراة زد، خاصة وأنهم يساندون الفريق باستمرار، والزمالك يسير على الطريق الصحيح، رغم عدم الفوز في لقاء زد، ولكن فريقي خلق العديد من الفرص وكنا نحتاج للفوز لأننا نستحق المكسب في اللقاء، ولا أريد مساعدة حكم الفيديو لنا ولكني أريد القرار الصحيح فقط، وجميع اللاعبين في حالة حزن بسبب خسارة نقطتين".

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