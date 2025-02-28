موعد مباراة قطر وأم صلال بالدوري القطري وموقف عبد القادر من المشاركة

يلتقي فريق قطر المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد عبد القادر، مع نظيره أم صلال بملعب "سحيم بن حمد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

موعد مباراة فريق قطر أمام أم صلال بالدوري القطري

ومن المقرر أن يلتقي فريق قطر وأم صلال في الرابعة إلا ربع عصر اليوم الجمعة، بالجولة السابعة عشر من الدوري القطري.



ويدخل الفريقان المواجهة بعد تعثرهما في الجولة الماضية، نادي قطر خسر أمام الغرافة 4-2، وأم صلال خسر أمام الشحانية 3-2، مما يجعل الفوز وحصد النقاط الثلاث هدفًا أساسيًا لهما.

ترتيب فريقي قطر وأم صلاح بالدوري القطري

ويحتل فريق أم صلال المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

بينما نادي قطر، المركز التاسع برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن العربي الثامن.

وأصبح أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن الجولتين الماضيتين.

تصريحات مدرب قطر القطري

أكد يوسف سفري المدير الفني لنادي قطر، على أن مشاركة اللاعب المصري أحمد عبد القادر في مباراة أم صلال المحدد لها اليوم الجمعة لا تزال محل شك.

وقال يوسف سفري المدير الفني لنادي قطر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمسابقة الدوري القطري: "للأسف واجهنا سلسلة من الغيابات المؤثرة لكننا ننظر للجانب الإيجابي والذي يتمثل في مشاركة عناصر بديلة نجحت في الظهور بصورة مميزة وقدمت إضافة حقيقية للفريق وهذا أمر جيد للغاية، وبخصوص المباراة المقبلة فنحن مازلنا في انتظار الضوء الأخضر بشأن مشاركة اللاعب أحمد عبدالقادر الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة".

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