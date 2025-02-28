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حوادث

النيابة تحقق في واقعة إشعال سيدة النيران في نفسها بالسيدة زينب

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحقق نيابة السيدة زينب الجزئية في واقعة إشعال سيدة النيران بنفسها بشارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت بدائرة قسم شرطة السيدة زينبالتابعة لمديرية أمن القاهرة من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول تحديد هويتها والتوصل لأسرتها واستجوابهم ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالحادث للوقوف على الأسباب الذي دفع السيدة لمحاولة الانتحار خرقًا بعد سكب بنزين على نفسها وسط صراخها.

 تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب إخطارًا من الخدمات الأمنية بمحاولة سيدة الانتحار بشارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت.

التحريات الأولية بينت أن المارة فوجئوا بسيدة سكبت مادة سريعة الاشتعال على جسدها "بنزين" ثم أضرمت النار في نفسها مرددة عبارة "تعبت من الدنيا واللي فيها ليفاجآ بها المارة الذين أسرعوا لإنقاذها بطفايات حريق وبطاطين ونقلوها -على قيد الحياة- إلى مستشفى قصر العيني للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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