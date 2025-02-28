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رياضة

إنبي ضيفا ثقيلا على غزل المحلة اليوم بالدوري المصري

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

  يحل فريق نادي إنبي ضيفا على غزل المحلة باستاد المحلة في الرابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة غزل المحلة وإنبي بالدوري

 وسافر فريق إنبي أمس الخميس إلى المحلة للدخول في معسكر مغلق حتى اليوم الجمعة لمواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على سموحة بهدف دون رد فى الجولة الخامسة عشر من الدوري.

 

 

ترتيب إنبي وغزل المحلة بالدوري 

ويحتل فريق انبي المركز  ال 17 برصيد 12 نقطة ولم يحقق سوى فوزين و6 تعادلات و7 هزائم.

 

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وزد 

1- الأهلي 36 نقطة 
2- بيراميدز 36 نقطة 
3- الزمالك 29 نقطة 
4- المصري البورسعيدي 27 نقطة 
5- البنك الأهلي 26 نقطة 
6- حرس الحدود 22 نقطة 
7- فاركو 22 نقطة 
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 
9- طلائع الجيش 21 نقطة 
10- زد اف سي 20 نقطة 
11- بتروجيت 19 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
13- سموحة 17 نقطة 
14- الجونة 16 نقطة 
15- غزل المحلة 14 نقطة 
16- الإسماعيلي 13 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

 

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الدورى المصرى الممتاز مباراة غزل المحلة وانبي غزل المحلة
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