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أخبار مصر

مواعيد جديدة لمترو الخط الثالث بدءا من أول رمضان، تعرف عليها

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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 أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، اعتماد نظام وجداول تشغيل جديدة تناسب المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

 

وجاء إعلان الشركة كما يلي:

“زودنالك الوقت عشان تتحرك براحتك.. مترو الخط الأخضر الثالث هيشتغل لحد الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا عشان تنقلاتك تكون أسهل وأريح”.

 

وتابع الإعلان: مواعيد مهمة لازم تاخد بالك منها:

آخر القطارات التي تربط بين الخط الأخضر الثالث والخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطة العتبة في تمام الساعة 12:45 صباحًا.

من عدلي منصور لجامعة القاهرة:

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:06 صباحًا

 

آخر قطار يصل العتبة للربط مع الخط الثاني: 12:45 صباحًا

 

من عدلي منصور لمحور روض الفرج

قيام أول قطار: 5:20 صباحًا | آخر قطار: 12:02 صباحًا

 

آخر قطار يصل العتبة للربط مع الخط الثاني: 12:41 صباحًا

 

من محور روض الفرج لعدلي منصور

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:26 صباحًا

 

آخر قطار يصل ناصر للربط مع الخط الأول: 12:45 صباحًا

 

من جامعة القاهرة لعدلي منصور

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:23 صباحًا

آخر قطار يصل ناصر للربط مع الخط الأول: 12:40 صباحًا.

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