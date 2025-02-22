انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مستودع بمدينة أفيلانيدا الواقعة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وأفادت صحيفة "لا ناسيون" المحلية بأن المبنى انهار.

حريق ضخم في مستودع بمدينة أفيلانيدا الواقعة بالعاصمة الأرجنتينية

ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق مساء الجمعة، لكن التقارير أفادت أن السكان سمعوا صوت انفجار قبل اندلاع الحريق، وتم إخلاء سكان المنطقة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، عملت عدة فرق إطفاء على إخماد النيران وطلبت التعزيزات، وتمت السيطرة على الحريق بالفعل، ولكن أصيب اثنان من رجال الإطفاء باختناق جراء استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون.

تخزين وتعبئة وتوزيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية

وبحسب موقع "Infobae"، فإن المستودع هو لتخزين وتعبئة وتوزيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتجارية ولوازم المكاتب والسلع الجلدية، مضيفا "يبدو أن حجم توسع الحريق كان بسبب المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالداخل".

Un incendio de grandes proporciones se declaró en un depósito propiedad de Ntextil SA en Avellaneda, Buenos Aires, cerca del Puente Pueyrredón. 🇦🇷pic.twitter.com/uFk6wJGQDB — JOSE🦅🅜🅐🅖🅐 (@AntiCommie_) February 22, 2025

وبعد الساعة 11 مساء، أكدت بلدية أفيلانيدا عدم وجود ضحايا أو مصابين كانوا في المبنى لحظة بدء الحريق التي كانت حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.

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