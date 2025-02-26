الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

حملات بالمنوفية لرفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بالمراكز

فيتو
فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان بنك مصر والمقلة وموقف مصر.

وأسفرت عن ٣٨ازالة،١٧محضر اشغال،٢٢حالة ضبط حفاظا على الصالح العام. 
 

حملة إشغالات مكبرة في المنوفية

كما شنت رئاسة حى شرق شبين الكوم حملة اشغالات مكبره بشارع مصطفى كامل القبلى وميدان جلهوم وشارع سعد زغلول ومتفرعاته وشارع طلعت حرب وارض المهبط وتم إيداع المضبوطات بالحى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين في حضور شرطه المرافق وتم تحرير  ١٦ محضر إشغال و١٨ حالة إزالة فورية تيسيرا على المواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميداني بالشارع وتكثيف حملات الإشغالات وتيسير الحركة المرورية. 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حي شرق شبين الكوم شبين الكوم شارع مصطفي كامل شارع سعد زغلول

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