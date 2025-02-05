زي الشمس منور الأراضي، فرحة المزارعين بحصاد القرنبيط في قنا (فيديو)

زي الشمس منور الأراضي، تشتهر قرية المقربية التابعة لمركز ومدينة قوص ، جنوب محافظة قنا، بزراعة القرنبيط والذي يعد من أهم الزراعات، ويُعد من الوجبات الأساسية التى تتهافت الأسر على تجهيزها في فصل الشتاء لانخفاض سعره وعلو قيمته الغذائية، وإعداد الأطباق الشهية منها القرنبيط بخلطات البيض والدقيق مشوي ومقلي والمخللات والسلطات.

زراعة القرنبيط بقنا

قال سيد بدوي محمد نور الدين، مزراع قرنبيط: “نبدأ الموسم في شهر سبتمبر ويكون الحصاد نهاية شهري نوفمبر وديسمبر”، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من القرانبيط البلدي والقرنبيط الهجين، وكلا نوع له زبونه الخاص به.

ونوه بأن القرنبيط الهجين يكون في أكتوبر ونهاية حصاده في يناير وفبراير، وغلته متوفرة بشكل كبير لانخفاض سعرها.

ونوه إلى أن العمل يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، باستخدام الأدوات الزراعية القديمة، مثل المنجل والطورية فى حصاد المحصول.

وأكد أنه يجب حرث التربة الزراعية قبل البدء فى عملية الزراعة وتنظيفها من الحشائش والأعشاب التي بها، ويتم زراعة القرنبيط فى تربة خصبة، وزراعة القرنبيط لها قواعد وأسس يتابعها المزارع عند الزراعة وهي أن تكون فى صفوف بينها مسافات تباعد مع رى التربة وتسميدها بما تحتاج إليه من ماء.

وتابع: زراعة البذور فى المشتل تزرع قبل ميعاد الشتل بحوالي 1.5 ـ 2 شهر في أحواض صغيرة 1.5 × 2 متر مستمدة بالسماد البلدي ويحسن أن تكون تربتها خفيفة أما إذا كانت تربتها ثقيلة فيضاف إليها كمية من الطمي أو الرمل لتساعد على التفكك كما يجب أن تزيد في هذه الحالة كمية السماد البلدي تزرع البذور في سطور تبعد عن بعضها 20 سم.

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