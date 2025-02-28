بحضور راعي الكنيسة الإنجيلية بدندرة، تكريم حفظة القرآن الكريم في قنا (فيديو)

كرم أهالي قرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا، بمجمع المرسلين بحاجر الجبل، حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية وذلك بحضور عدد من قيادات القرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وبحضور يوسف ولسون راعي الكنيسة الإنجيلية بقرية دندرة والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن المحافظة والشيخ أحمد أبو الوفا داعية إسلامي.

كلمة في حب كلام الله

وأكد القس يوسف أهمية ما يقوم بها الأطفال الصغار أو حتى الكبار واستقطاع وقتا من حياتهم لحفظ كلام الله في ظل الحياة الصاخبة التي نعيشها وحفاظهم على عدم إهدار الوقت في شيء غير مفيد والاستمتاع بحفظ كلام الله.

وأشار إلى أن ما يقوم به الأطفال هو شيء عظيم ومهم لحياتهم وسوف يجلب لهم البركة والسعادة وحرصهم على الحفاظ على تعاليم الدين شيء كبير وكما نحن في المسيحية لدينا مدارس الأحد ففي الإسلام الكتاب لحفظ القرآن.

ورحب الجميع بالقس يوسف على كلمته الطيبة التي لاقت اسحتسانًا كبيرًا من قبل الحاضرين مصفقين له على الكلمة التي بثت في الأطفال روح المحبة لتعاليم كتاب الله.

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