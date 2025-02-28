ديفيد رايا أفضل حارس مرمى في حفل جوائز لندن 2025

حرص نادي آرسنال على الاحتفاء بحارس المرمى الإسباني ديفيد رايا، المتألق مع الفريق خلال الأشهر الماضية.



وأعلن النادي اللندني، عبر موقعه الرسمي، تتويج رايا بجائزة أفضل حارس مرمى في حفل جوائز لندن لكرة القدم 2025.

وأقيم حفل الجوائز بملعب ويمبلي مساء الخميس، وحصل خلاله رايا على جائزة الأفضل في العاصمة.



وتفوق ديفيد رايا على دين هندرسون (كريستال بالاس)، مارك فليكين (برينتفورد) وجوش كيلي (ليتون أورينت).

وأشار آرسنال إلى تميز حارسه في العام الأخير، حيث قال إنه "تصدى لركلتي جزاء ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي".

كما نال رايا جائزة القفاز الذهبي بنهاية الموسم الماضي، والتي تمنح لأكثر حارس خروجا بشباك نظيفة في مباريات البريميرليج كل موسم.

ودخل رايا أيضًا تشكيل العام في البريميرليج، وفي الموسم الماضي، نال جائزة أفضل تصدٍّ في المسابقة خلال مواجهة ضد أستون فيلا.

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