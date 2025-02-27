الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

خبير عسكري: المرحلة الثانية لاتفاق غزة من أصعب المراحل بالنسبة إلى حكومة الاحتلال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي والخبير العسكري، إن إطلاق سراح أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال يُعتبر فرحة عامة للشعب الفلسطيني، حيث يعد ذلك جزءًا من الجهود المستمرة منذ اتفاقية أوسلو وحتى اليوم لإخراج الأسرى من سجون الاحتلال.

 

اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال

وأشار إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين السلطة وإسرائيل تم بموجبها الإفراج عن العديد من الأسرى في مراحل مختلفة.

 

اتفاق غزة

وأضاف الشروف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تُعتبر من أصعب المراحل بالنسبة للإسرائيليين، مشيرًا إلى أن نتنياهو يُعرف بتكتيكاته الخادعة، وأن أحد أساليبه الأساسية هو دائمًا الخداع والمراوغة.

 

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأوضح الشروف أنه عندما سُئل نتنياهو في السابق عن ردة فعله في حال تعرض لضغوط أمريكية، أجاب بأنه سيطرح مبادرة لا يمكن للفلسطينيين قبولها، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

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