سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم والليمون البلدي يصالح المصريين قبل رمضان

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 18 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 19 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 12 جنيها إلى 18 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 20 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 19 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 19 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 19 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق..

تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار

أسعار الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق..

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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