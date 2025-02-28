الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم والليمون البلدي يصالح المصريين قبل رمضان

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025.

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين  جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5  جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 18 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 19 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 12 جنيها إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 20 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6  جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 19 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 19 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 19 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من7 إلى 11 جنيها، بارتفاع  جنيه عن سعرها السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

والدة آية عادل تكشف مفاجأة في واقعة مصرعها بالأردن، ومكالمة هاتفية قد تغير مجريات القضية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم والليمون البلدي يصالح المصريين قبل رمضان

الأتوبيس اتدمر، الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارتي نقل ووقوع إصابات في المنيا

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 7 أصناف منها البلطي والمرجان وانخفاض المكرونة

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

منوعات

المزيد

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

بصحبة خطيبة بيزوس، مغنية أمريكية شهيرة تستعد للقيام برحلة سياحية إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية