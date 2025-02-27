أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام زد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي دون الحصول على راحة عقب مواجهة زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل ميسي - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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