نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر دبلوماسية قولها: إن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعيين ممثل خاص له في محادثات السلام بشأن أوكرانيا على الرغم من عدم تلقيه دعوة لحضورها.

الاتحاد الأوروبي يخطط لتعيين ممثل له في مفاوضات أوكرانيا



وأشارت الوكالة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة هذه القضية في قمة طارئة في بروكسل يوم 6 مارس.



وبحسب الوكالة، فإن كييف تحث بروكسل على تعيين ممثل لها في المحادثات في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا إن الموضوعات الرئيسية لهذه القمة الطارئة ستكون مناقشة زيادة الاستثمار في الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي، والتزامات جديدة بتوريد الأسلحة لأوكرانيا، وضمانات أمنية محتملة لهذا البلد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عقد قمة طارئة لعدد من القادة الأوروبيين يوم 18 فبراير، شارك فيها زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا والأمين العام للناتو مارك روته.

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