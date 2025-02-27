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الزراعة: 30% تخفيضا على أسعار الدواجن واللحوم عبر منافذنا (فيديو)

منفذ وزارة الزراعة،
منفذ وزارة الزراعة، فيتو
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: حريصون على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية عبر منافذنا الثابتة والمتنقلة ومعارضنا في أهلا رمضان ومبادرات الدولة خلال شهر رمضان.

 

منافذ وزارة الزراعة لطرح السلع بأسعار مخفضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": لدينا أكثر من 400 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، الي جانب المنافذ المتنقلة التي يتم تحريكها بالتعاون مع التنمية المحلية، ومن خلالها يتم طرح السلع بأسعار مخفضة.

 

نسبة التخفيض في اسعار الدواجن واللحوم والسلع بمنافذ الزراعة

وأكد: نوفر كافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وياميش رمضان ومعلبات وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تقل عن سعر السوق ما بين 20 إلى 30%.
 

واختتم: حريصين على طرح السلع عبر منافذنا بأسعار عادلة للمواطن وللتجار.

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الزراعة أهلا رمضان اسعار السلع اسعار الدواجن أسعار اللحوم السلع الأساسية

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