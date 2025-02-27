إستقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث وفدًا من معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في زيارة ميدانية، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في يناير الماضي.

"معهد تيودور بلهارس يستقبل وفدًا من معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية "

وقد وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي ورئيس مجلس إدارة مستشفياته.

ضم وفد معهد الكبد القومي كلًا من سالي مندور مدير وحدة الجودة، وعزة الخولي مدير وحدة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مجموعة من الأطباء أعضاء الوحدتين، وكان في استقبال الوفد كل من أحمد عبد العزيز رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية، وحنان علي سيد رئيس قسم الصحة العامة والمشرف على وحدة الجودة وسلامة المرضى، وعدد من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم من معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حيث تم تبادل الآراء والخبرات لتعزيز أفق التعاون بين المعهدين.

تأتي هذه الزيارة في سياق العمل المستمر لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية من خلال التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

من الجدير بالذكر أن مستشفى معهد تيودور بلهارس في إطار إستراتيجيته ورؤيته الحالية تتجه نحو الحصول على اعتماد GAHAR، والذي يعد من أهم الشهادات التي تضمن أن المستشفى تقدم خدمات طبية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تطبيق كافة معايير الاعتماد التي تعتمدها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتضمن مجموعة من المجالات الأساسية تهدف إلى ضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. تشمل هذه المعايير إدارة المستشفى من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة، وضمان جودة الرعاية الصحية عبر اتباع المعايير الطبية المعتمدة.

كما تركز على سلامة المرضى من خلال تطبيق أنظمة فعّالة لإدارة المخاطر والوقاية من العدوى، إضافة إلى توفير مرافق طبية مطابقة للمعايير من حيث النظافة والصيانة، تشمل أيضًا أهمية توظيف وتدريب كوادر طبية مؤهلة وبرامج تدريب مستمرة، وضمان تواصل فعّال مع المرضى وأسرهم. كما تشجع على استخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة المعلومات والسجلات الطبية بشكل آمن، بالإضافة إلى ضرورة التقييم المستمر والتحسين بناءً على نتائج التقييمات الدورية.

وفي حالة الطوارئ، يتطلب أن يكون لدى المستشفى خطة طوارئ شاملة وتدريب مستمر للموظفين، مع الامتثال للتشريعات الصحية المحلية والدولية، مما يساهم في تقديم رعاية صحية متميزة ومستدامة.

في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) خلال زيارته للمعهد لحضور فعاليات مؤتمر المعهد السنوي 2025 فبراير الجاري، أن معهد تيودور بلهارس يسعى بشكل مستمر إلى تحسين خدماته الصحية من خلال تبني معايير الاعتماد، خاصة بعد انضمامه إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وهذا الانضمام يعزز من قدرة المعهد على تقديم رعاية صحية متقدمة، فضلًا عن دوره البارز في العديد من مجالات البحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.