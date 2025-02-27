الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرعة كأس فرنسا تضع باريس سان جيرمان في اختبار سهل بنصف النهائي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

ينتظر فريق باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي، اختبارا سهلا جديدا في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس فرنسا

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي التي أقيمت اليوم الخميس، عن وقوع باريس سان جيرمان في مواجهة دانكيرك أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بينما سيلعب ريمس ضد فريق كان أحد أندية دوري الدرجة الرابعة.

وكان الفريق الباريسي تأهل للدور قبل النهائي بفوز كاسح على ستاد بريوشن أحد أندية دوري الدرجة الرابعة بنتيجة 7-0.

وقبلها أطاح العملاق الباريسي في مشواره بالكأس أندية مغمورة أو من الدرجات الأدنى مثل لومان وسبالي سان مارسيل.

أما دانكيرك فقد فجر مفاجآت مدوية بإقصاء 3 أندية من الليج وان في كأس فرنسا، وهي ليل وأوزير وبريست.

وأشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أنه حال تأهل كان، سيكون أول فريق من الدرجة الرابعة يتأهل لنهائي كأس فرنسا منذ فريق كالاس في عام 2000.

مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس فرنسا

وستقام منافسات الدور قبل النهائي لكأس فرنسا في الأول والثاني من أبريل المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية على ملعب دو فرانس في يوم 24 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان كأس فرنسا لويس إنريكي دانكيرك ريمس فريق كان

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يكتسح ستاد بريوشان 7-0 ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان يتلقى دفعة كبيرة بجاهزية نجمي الفريق لموقعة ليفربول

باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على ليون في الدوري الفرنسي

قائد باريس سان جيرمان يحذر ليفربول من أهم أسلحة فريقه
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من هذا الموعد

حجز التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

عبد الواحد السيد: الزمالك مظلوم وهناك محاولات لإبعاده عن المنافسة

ترامب: العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا وانضمام أوكرانيا للناتو لن يحدث

منوعات

المزيد

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخلود في الجنة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة التوبة

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية