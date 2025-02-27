قرعة كأس فرنسا تضع باريس سان جيرمان في اختبار سهل بنصف النهائي

ينتظر فريق باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي، اختبارا سهلا جديدا في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس فرنسا

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي التي أقيمت اليوم الخميس، عن وقوع باريس سان جيرمان في مواجهة دانكيرك أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بينما سيلعب ريمس ضد فريق كان أحد أندية دوري الدرجة الرابعة.

وكان الفريق الباريسي تأهل للدور قبل النهائي بفوز كاسح على ستاد بريوشن أحد أندية دوري الدرجة الرابعة بنتيجة 7-0.

وقبلها أطاح العملاق الباريسي في مشواره بالكأس أندية مغمورة أو من الدرجات الأدنى مثل لومان وسبالي سان مارسيل.

أما دانكيرك فقد فجر مفاجآت مدوية بإقصاء 3 أندية من الليج وان في كأس فرنسا، وهي ليل وأوزير وبريست.

وأشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أنه حال تأهل كان، سيكون أول فريق من الدرجة الرابعة يتأهل لنهائي كأس فرنسا منذ فريق كالاس في عام 2000.

مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس فرنسا

وستقام منافسات الدور قبل النهائي لكأس فرنسا في الأول والثاني من أبريل المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية على ملعب دو فرانس في يوم 24 مايو.

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