الخميس 27 فبراير 2025
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فتح الطريق أمام مطلع محور الشهيد باسم فكري بطريق مصر أسوان الزراعي الشرقي

فتح الطريق أمام مطلع
فتح الطريق أمام مطلع محور الشهيد باسم فكري بطريق مصر أسوان

كلف رئيس مركز قوص حسين الزمقان وفراج الوحش نائب رئيس المركز بفتح الطريق أمام مطلع محور الشهيد باسم فكري بطريق مصر اسوان الزراعي الشرقي امام حركة السيارات، والذي حدث نتيجة انقلاب مقطورة محملة بمحصول قصب السكر كانت في طريقها الي مصنع سكر قوص الأمر  الذي أدى لحدوث تعطل جزئى للحركة المرورية.

فتح الطريق امام حركة المركبات

وأوضح نائب رئيس المركز الي أن الحادث وقع  نتيجة عدم اتزان يد قائد المقطورة، مؤكدا  انه فور تلقي الاخطار تم التحرك صوب الموقع وتم فتح الطريق امام حركة المركبات، مشيرا الي ان المنطقة تشهد اكتظاظ مروري لا سيما اوقات الذروة وخاصة مع في موسم عصير القصب، وان الوحدة افردت  مجموعة من افراد وحدة الاشغال للتنظيم حركة بعد من المناطق تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث، مضيفا ان هناك تنسيق كامل مع إدارة مصنع السكر  للتعامل مع اي موقف طارئ.

وأضاف الوحش نائب رئيس المركز ان قيادات الوحدة ظلت بالموقع حتي تم التاكد من تسيير المقطورة وفتح الطريق بكل طاقته لحدوث السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بعد انهاء إعادة تموضع المقطورة الي وضعها الطبيعي علي الطريق وإعادة تحميلها بالحصول  بمعرفة فنين  ومشاركة رجال الوحدة.

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