طب قنا تحتفل بتخريج طلاب الدفعة الحادية عشر بجامعة جنوب الوادي

نظمت كليه الطب بمحافظة قنا حفل تخرج الدفعة الحادية عشر بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم للطلاب، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ، والدكتور محمد الديب نقيب الاطباء بقنا.



ونقل الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لخريجي الدفعة الحادية عشر من كلية الطب كما وجه التحية لأولياء الامور والاسر الموجودة بالحفل.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بتخرج دفعة جديده من ابناء الكلية مؤكدا على ان خريجي طب جنوب الوادي منافس قوي وحقيقي في سوق العمل وذلك لتمتعهم بالخبرات والمهارات الاكاديمية والعملية المختلفة.

جهود الدولة المصرية لدعم العملية التعليمية

كما اشار بأن مهمة الطب تعد من المهن الانسانية السامية والنبيلة داعيا الخريجين ان يضعوا المرضى نصب أعينهم وان يلتزموا بحسن معاملتهم وتقديم العون لهم .

واكد الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد الكلية بان الخريجين على استعداد كامل لخوض غمار الحياة العملية بعد ان تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وادوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في مجال الطب لخدمة اسرهم ووطنهم كما اشاد بجهد الدولة المصرية لدعم العملية التعليمية والارتقاء بها.

وقام الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا بتهنئة الطلاب وأولياء الأمور الحاضرين في الاحتفالية وأشار بان هذه الاحتفالية جاءت بعد سنوات دراسية تسلح فيها الطلاب بالخبرات اللازمة والمؤهلة لخوض سوق العمل.

واشاد احمد عبد الرحمن ممثل الدفعة الحادية عشر بجهود اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب للوصول لهذه اللحظة كما أثنى على أولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الأبناء. ثم قام نقيب الاطباء بترديد قسم الولاء على خريجي الدفعة الحادية عشر والبالغ عددهم 275 طبيب كما تم تبادل الدروع.

شهد حفل تخرج الدفعة الحادية عشر بكلية الطب عمداء ووكلاء الكليات بجامعة جنوب الوادي واعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وأولياء أمور خريجي الدفعة الحادية عشر.

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