الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصل لـ 4 آلاف دولار، «الأعلى للجامعات» يوافق على رسوم الإعارة والإجازات لأعضاء هيئة التدريس بالخارج

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة المعنية وذلك في ضوء قرار المجلس الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ في هذا الشأن.

وقرر المجلس الموافقة على أن يكون مد الإعارات والإجازات الخارجية ومرافق الزوج الزوجة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية وتحديد مقابل الخدمة المميزة للمنصة الإلكترونية المتعلقة بهذا الأمر، على النحو التالي:

أولا: إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣.

ثانيًا: المصروفات المقررة لاستخدام المنصة الإلكترونية بالدولار للإعارات والإجازات الخارجية ومرافق الزوج الزوجة على النحو التالي:

مدة الإجازة من العام السابع إلى العام العاشر

مدرس 2000 دولار

أستاذ مساعد 2500 دولار

أستاذ 3000 دولار

مدة الأجازة من العام الحادي عشر فأكثر

مدرس 3000 دولار

أستاذ مساعد 3500 دولار

أستاذ 4000 دولار

ثالثًا: وذلك في ضوء الضوابط التالية:

1- التقديم لتجديد الاعارة أو الاجازات الخارجية مرافق الزوج الزوجة من العام السابع فما فوقها يكون من خلال المنصة مباشرة.

يتم استيفاء الإجراءات من الجامعة التي يتبعها عضو هيئة التدريس من خلال المنصة الإلكترونية ) تحويل الطلب من خلال المنصة إلى الجامعة للموافقة - تتولى المنصة توفير خدمة الاستطلاع الأمنى من خلال الوزارة ).

 

يقوم عضو هيئة التدريس بتسديد مقابل الخدمة المشار إليه في البند أولا بمجرد تقديم الطلب عبر المنصة مستوفيا كافة المستندات والأوراق المطلوبة، ويحق له استرداد هذا المقابل حال عدم الموافقة على الطلب بعد خصم المصروفات المقررة قانونا.

عند تقديم الطلب مستوفيا شروطه يلتزم العضو بتحويل مقابل الخدمة على أمرين دفع ( أمر الدفع الأول بنسبة 40% من القيمة المقررة بالدولار على حساب الجامعة التي يتبعها عضو هيئة التدريس مباشرة وأمر الدفع الثاني بنسبة 50% يتم تحولها بالدولار على حساب المجلس الأعلى للجامعات )، على أن يتم وضع حسابات الجامعات الحكومية المصرية وحساب المجلس الأعلى للجامعات ( الحسابات الدولارية ) على المنصة الالكترونية.

يلتزم عضو هيئة التدريس بسداد كافة التأمينات المقررة عليه وجميع الصناديق المشترك فيها وأي التزامات أخرى يقررها القانون بجامعته.

يحظر تحصيل تبرعات بأي صورة من الصور من أعضاء هيئة التدريس عند تجديد الإعارة أو أجازة المرافقة من خلال الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي الجامعات الحكومية المصرية الجامعات الحكومية المجلس الأعلى للجامعات المنصة الالكترونية جامعة بني سويف قرار مجلس الوزراء وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

بكرتونة رمضان، رئيس جامعة عين شمس يهنئ العاملين بحلول الشهر الكريم

بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين وجامعة الأزهر

إعلان نتائج بطولة الشطرنج للجامعات والمعاهد العليا

رئيس جامعة عين شمس يتفقد فعاليات الملتقى التوظيفي

التعليم العالي: "لجنة تكافؤ الفرص" تنظم ندوة حول "العنف الرقمي والتهديدات الإلكترونية"

التعليم العالي تغلق الكيان الوهمي «أكاديمية داليا داوود»

بعد مد التقديم، آخر موعد للتسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد

بالخطوات، كيفية حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول بمطار القاهرة
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية