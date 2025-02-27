تصل لـ 4 آلاف دولار، «الأعلى للجامعات» يوافق على رسوم الإعارة والإجازات لأعضاء هيئة التدريس بالخارج

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة المعنية وذلك في ضوء قرار المجلس الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ في هذا الشأن.

وقرر المجلس الموافقة على أن يكون مد الإعارات والإجازات الخارجية ومرافق الزوج الزوجة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية وتحديد مقابل الخدمة المميزة للمنصة الإلكترونية المتعلقة بهذا الأمر، على النحو التالي:

أولا: إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣.

ثانيًا: المصروفات المقررة لاستخدام المنصة الإلكترونية بالدولار للإعارات والإجازات الخارجية ومرافق الزوج الزوجة على النحو التالي:

مدة الإجازة من العام السابع إلى العام العاشر

مدرس 2000 دولار

أستاذ مساعد 2500 دولار

أستاذ 3000 دولار

مدة الأجازة من العام الحادي عشر فأكثر

مدرس 3000 دولار

أستاذ مساعد 3500 دولار

أستاذ 4000 دولار

ثالثًا: وذلك في ضوء الضوابط التالية:

1- التقديم لتجديد الاعارة أو الاجازات الخارجية مرافق الزوج الزوجة من العام السابع فما فوقها يكون من خلال المنصة مباشرة.

يتم استيفاء الإجراءات من الجامعة التي يتبعها عضو هيئة التدريس من خلال المنصة الإلكترونية ) تحويل الطلب من خلال المنصة إلى الجامعة للموافقة - تتولى المنصة توفير خدمة الاستطلاع الأمنى من خلال الوزارة ).

يقوم عضو هيئة التدريس بتسديد مقابل الخدمة المشار إليه في البند أولا بمجرد تقديم الطلب عبر المنصة مستوفيا كافة المستندات والأوراق المطلوبة، ويحق له استرداد هذا المقابل حال عدم الموافقة على الطلب بعد خصم المصروفات المقررة قانونا.

عند تقديم الطلب مستوفيا شروطه يلتزم العضو بتحويل مقابل الخدمة على أمرين دفع ( أمر الدفع الأول بنسبة 40% من القيمة المقررة بالدولار على حساب الجامعة التي يتبعها عضو هيئة التدريس مباشرة وأمر الدفع الثاني بنسبة 50% يتم تحولها بالدولار على حساب المجلس الأعلى للجامعات )، على أن يتم وضع حسابات الجامعات الحكومية المصرية وحساب المجلس الأعلى للجامعات ( الحسابات الدولارية ) على المنصة الالكترونية.

يلتزم عضو هيئة التدريس بسداد كافة التأمينات المقررة عليه وجميع الصناديق المشترك فيها وأي التزامات أخرى يقررها القانون بجامعته.

يحظر تحصيل تبرعات بأي صورة من الصور من أعضاء هيئة التدريس عند تجديد الإعارة أو أجازة المرافقة من خلال الجامعة.

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