ناشئات المقاولون 2009 يحققن فوزًا كبيرا على البطل الأولمبي

الكرة النسائية، حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 انتصارًا ساحقًا على فريق البطل الأولمبي بنتيجة 4-0 في مباراة مثيرة ضمن بطولة دوري الجمهورية.

افتتحت ملك محمد أحمد التسجيل في الدقيقة 20 من الشوط الأول، لتتوالى الأهداف بعد ذلك. وفي الشوط الثاني، أضافت ياسمين ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 7، تلتها جوري أمير التي سجلت الهدف الثالث في الدقيقة 10. واختتمت ياسمين ياسر الأهداف في الدقيقة 33 من الشوط الثاني.

المباراة أقيمت على ملعب البطل الأولمبي، حيث أظهر الفريق أداءً متميزًا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة يسري عبد الغني رئيس القطاع، ومجدي مصطفى مشرفًا على جهاز الكرة النسائية، ومصطفى علي عبد الرحمن كمدير فني، وإيمان السيد مدربة، ومحمد يحيى مدربًا لحراس المرمى، ودكتورة ميران محمود القط أخصائية إصابات ملاعب، وأحمد صفا إداري الفريق.

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