الخميس 27 فبراير 2025
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اقتصاد

اسعار قطع غيار سيارات سوزوكي في السوق المصري

سيارات سوزوكي
سيارات سوزوكي

سيارات سوزوكي.. يبحث الكثير من قائدي السيارات عن تكلفة صيانه السيارات بالسوق المصري في ظل عدم ثبات الاسعار والتغير المستمر لاسعار قطع الغيار وكنت سيارات سوزوكي من أبرز السيارات الشعبية التي يبحث الكثير عن سعر صيانتها من اجل قيادة  آمنة بالطرق العامة.

 

وترصد في التقرير التالي تكلف صيانه وقطع غيار سيارات سوزوكي أرتيجا، المزودة بمحرك  1500 سي سي  4 سلندر يوفر للسيارة قوة 103 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر كما تنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. 
 

وبعد قطع السيارة  20 ألف الي 60 ألف الي 100 ألف كم، وتتراوح التكلفة مابين  780 حتي  889 جنيه شامل الضريبة.

 
زيت المحرك 4 لتر 1.800 جنيه.
فلتر الزيت 225 جنيه.
وردة الطبة 20 جنيه.
فلتر الهواء 780 جنيه.
فلتر التكييف 700 جنيه.
البوجيهات 1440 جنيه.
مستلزمات التشحيم 75 جنيه.
مستلزمات التنظيف 75 جنيه.
اجمالي سعر قطع الغيار 5.115 جنيه وتصل الي 5.831 جنيه بالضريبة. 
السعر شامل المصنعيات يبلغ 6.720 جنيه. 


3 صفوف من المقاعد في سوزوكي أرتيجا الجديدة
 

كما تأتي بمصابيح خارجية أحدث وكشافات ضباب ومرايا كهربائية وشاشة داخلية في السيارة ولمسات من الخشب في الداخل وزجاج كهربائي وامكانية فتح وتشغيل المحرك عن بعد وتكييف أوتوماتيك وتتوفر مع بلوتووث و3 صفوف من المقاعد مع طي للمقاعد في الخلف.

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