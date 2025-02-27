بسبب غيابهم عن العمل، إحالة 8 أطباء بمستشفى البلينا في سوهاج إلى التحقيق

أحال يسري عبد الحفيظ، رئيس مركز ومدينة البلينا بسوهاج اليوم الخميس 8 من أطباء إلى التحقيق بسبب غيابهم عن العمل بمستشفى البلينا المركزي.

جاء ذلك أثناء تفقد يسري عبد الحفيظ رئيس مركز ومدينة البلينا إلى مستشفى البلينا للاطمئنان على مستوى الخدمات وانتظام سير العمل داخل المستشفى والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل وتواجد الأطباء بجميع الأقسام لاحظ غياب 9 من العاملين بمستشفى البلينا وتم إحالتهم إلى التحقيق.

كما تفقد يسرى الأقسام المختلفة داخل المستشفى ومنها قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث ومدى استعداد المستشفى لاستقبال الحالات.

واستمع رئيس مدينة إلى المرضي داخل المستشفي وأكد العمل على حل المشكلات والعقبات التي يواجهونها داخل المستشفى.

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