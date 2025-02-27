التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عددًا من شباب رواد الأعمال المشاركين في مبادرة "نادي رواد أعمال سوهاج"، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وأميرة الطاهر، رئيس المبادرة في إطار دعمه المستمر لمبادرات الشباب ورواد الأعمال.

محافظ سوهاج يلتقي شباب رواد الأعمال

تطرق الاجتماع إلى عرض أبرز المشروعات الريادية التي أطلقها الشباب في مختلف القطاعات، واستعراض سبل الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد المحلي، وأثنى المحافظ على دور مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الجوانب العلمية، الاقتصادية، والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة تطوير الإمكانيات الذاتية لدى الشباب، واستغلال وقت الفراغ في أعمال نافعة لهم ولبلدهم حتى لا ينخرطوا في أعمال سطحية لا تحقق ذاتهم، كما استمع إلى تجارب النجاح المختلفة، وتعرف على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مسيرتهم، وناقشهم في إمكانية دعمهم لمواجهة هذه التحديات.

تسهيل عملية التسويق وزيادة فرص وصول المنتجات إلى الجمهور

وأكد المحافظ على أهمية توفير كافة أوجه الدعم للشباب في مختلف مراحل مشاريعهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير منافذ مجانية لعرض منتجاتهم في المعارض والمنافذ التابعة للمحافظة، بهدف تسهيل عملية التسويق وزيادة فرص وصول المنتجات إلى الجمهور، وتحقيق عوائد مالية تساعدهم على استكمال مشروعاتهم.

كما شدد المحافظ على اهتمام المحافظة بتقديم الدعم المستمر لتشجيع شباب سوهاج على الابتكار والإبداع، وتوفير البيئة الملائمة لنجاح مشروعاتهم الريادية، متمنيا لهم التوفيق.

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