ضبط مخزن دقيق مدعم غير مرخص في سوهاج (صور)

تمكنت مباحث التموين بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط مخزن دقيق غير مرخص ويحتوى المخزن 10 أطنان دقيق من الدقيق المدعم الخاصة بالمخابر البلدية غير المصرح بتداوله وتم ضبط ماكينة خياطة لتخليف شكارة الدقيق.

وقال فتحي علي مدير إدارة التموين بمركز المنشاة ان مفتش الادارة قاموا اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغير مصرح بتداولها للمستهلك حيث تم المرور بالمزلقان القبلي بمدينة المنشاة ومن خلال الجولة تم اكتشاف مخزن دقيق غير مرخص وتم ضبط 10 أطنان دقيق من الدقيق المدعم غير المصرح بتداوله إلا عن طريق المخابز البلدية.

وشدد فتحي علي مدير إدارة التموين بالمنشأة على أن حملة متواصلة علي لمحاربة التجار وما يفعلونه من غش وخداع للمستهلك.

وتم تحرير محضر للمخالفين لحين عرضه على النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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