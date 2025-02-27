الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مخزن دقيق مدعم غير مرخص في سوهاج (صور)

ضبط مخزن دقيق مدعم
ضبط مخزن دقيق مدعم غير مرخص في سوهاج

تمكنت مباحث التموين  بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط مخزن دقيق غير مرخص ويحتوى المخزن 10 أطنان دقيق من الدقيق المدعم  الخاصة بالمخابر البلدية غير المصرح بتداوله وتم ضبط ماكينة خياطة لتخليف شكارة الدقيق.

وقال فتحي علي مدير إدارة التموين بمركز المنشاة ان مفتش  الادارة  قاموا اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغير مصرح بتداولها للمستهلك حيث تم المرور بالمزلقان القبلي بمدينة المنشاة ومن خلال الجولة تم اكتشاف مخزن دقيق غير مرخص وتم ضبط 10 أطنان دقيق من الدقيق المدعم غير المصرح بتداوله إلا عن طريق المخابز البلدية. 

 

وشدد فتحي علي مدير إدارة التموين بالمنشأة على أن حملة متواصلة علي لمحاربة التجار وما يفعلونه من غش وخداع للمستهلك.

وتم تحرير محضر للمخالفين لحين عرضه على النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الدقيق المدعم تحرير محضر في سوهاج غير مرخص

مواد متعلقة

سكرتير عام سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ سوهاج يلتقي شباب رواد الأعمال
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

خالد الجندي: إدراك رمضان نعمة كبيرة وقد يكون رضا من الله

المزيد
الجريدة الرسمية