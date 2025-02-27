الخميس 27 فبراير 2025
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سكرتير عام سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

سكرتير عام سوهاج
سكرتير عام سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح، فيتو

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، بتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف المهم والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، 

 السكرتير العام يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بحي شرق وحي غرب وسوهاج

وقد تضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بحي شرق، وحي غرب سوهاج، ومجلس مدينة سوهاج، وتابع السكرتير العام إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم.

 

وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فقد أوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 36000  طلب، وقد تم إصدار عدد 7500 نموذج " 7 "، فيما تم إصدار عدد 3900  نموذج " ٨" حتى الآن.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.

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