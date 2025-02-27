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رياضة

تريزيجيه يسجل، تعادل مثير بين الريان والعربي في الشوط الأول بالدوري القطري (فيديو)

محمود حسن تريزيجيه،
محمود حسن تريزيجيه، فيتو

تعادل فريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، أمام العربي بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا مبكرا لفريق الريان 

 

وأحرز هدف التعادل علاء الدين حسن في الدقيقة 25

 

 

تشكيل الريان أمام العربي 

موقف الريان بالدوري القطري 

يحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

 بينما يحتل العربي المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 16 جولة حتى الآن، مُحققًا 5 انتصارات، 4 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.

وفاز الريان على  الوكرة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

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