تريزيجيه يسجل، تعادل مثير بين الريان والعربي في الشوط الأول بالدوري القطري (فيديو)

تعادل فريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، أمام العربي بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا مبكرا لفريق الريان

هدف |

الـ VAR أكد صحة الهدف.. الريان يتقدم مبكرا 1-0 العربي عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة 5#الريان_العربي #دوري_نجوم_أريدُ

#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/TPG5OeJqjt — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 27, 2025

وأحرز هدف التعادل علاء الدين حسن في الدقيقة 25

تشكيل الريان أمام العربي

موقف الريان بالدوري القطري

يحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

بينما يحتل العربي المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 16 جولة حتى الآن، مُحققًا 5 انتصارات، 4 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.

وفاز الريان على الوكرة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

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