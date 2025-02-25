تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين إلى ألمانيا بسبب الإضراب في مطار ميونخ

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تعليمات هامة للمسافرين بشأن رحلات ميونخ بسبب تنظيم إضراب في المطار على مدار يومين.

وقالت الشركة على صفحتها: في ضوء ما ورد إلينا من إدارة مطار ميونخ بشأن تنظيم إضراب في مطار ميونخ يومي الخميس الموافق 27 فبراير والجمعة الموافق 28 فبراير 2025، ابتداءً من 00:00 صباحًا حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي لمدينة ميونخ، وبهدف تجنب تأثير الإضراب على رحلات مصر للطيران من وإلى ميونخ في هذين اليومين، نود أن نعلمكم بتحديث مواعيد الرِّحْلات التي من المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.



وأضافت: لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة مركز خدمة عملاء مصر للطيران على الرَّقْم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الاتصال بالرقم الدُّوَليّ +97142306666، أو زيارة موقعنا الإلكتروني، أو التوجه إلى أقرب مكتب مبيعات تابع لمصر للطيران أو من خلال وكيل السفر.

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