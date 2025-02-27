الخميس 27 فبراير 2025
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ضبط 110 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة بسوهاج

ضبط ١١٠ كيلو من
ضبط ١١٠ كيلو من اللحوم البلدية ومصنعات اللحوم المتغيرة

تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج اليوم الخميس من ضبط ١١٠ كيلو جرام من اللحوم البلدية ومصنعات اللحوم المتغيرة الخواص والغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك أثناء حملة مكبرة برئاسة الدكتور أحمد حمدى محمد مدير عام الطب البيطري بسوهاج على المطاعم والنوادي ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بمدينة سوهاج .

وشدد مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن  وبضرورة ضبط الأسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس والسوبر ماركت للحفاظ على صحة المواطنين.

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اتخاذ كافة الاجراءات استمرار الحملات التفتيشية الاسماك والدواجن الدكتور احمد حمدى اللحوم والدواجن والأسماك

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