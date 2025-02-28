أصغر اللاعبين المُتوجين بالكرة الذهبية.. الظاهرة رونالدو على رأس القائمة.. مايكل أوين وميسي حققوا نفس الإنجاز

يسعى كل النجوم العالمية في كرة القدم من أجل التتويج بجائزة الكرة الذهبية، والتي تظل خالدة في التاريخ الكُروي بصفة دائمة، باعتبارها أكبر الجوائز الفردية للاعبين في الكرة.

وهناك العديد من النجوم الكبار الذين حصدوا جائزة الكرة الذهبية في سن مبكر، بفضل الإنجازات والرقام المذهلة التي حققوها.

الظاهرة رونالدو في صدارة النجوم الأصغر سنًا المتوجين بالكرة الذهبية

يتصدر الظاهرة البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق قائمة أصغر اللاعبين الذين توجوا بجائزة الكرة الذهبية تاريخيا.

وتوج رونالدو نازاريو بجائزة الكرة الذهبية في سن 21 سنة و96 يوم في عام 1997 كأصغر لاعب بالتاريخ يتوج بالجائزة المرموقة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية في 1997 عقب قيادته برشلونة لألقاب كأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وفاز الموهبة البرازيلية جائزة الكرة الذهبية مرتين في تاريخه الأولى في 1997 و2002 عقب تتويجه بكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

مايكل أوين ثاني أصغر المتوجين

وجاء في المركز الثاني مايكل أوين أسطورة ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا حين حقق الجائزة سنة 2001 بعمر 22 يوم و4 أيام.

ويعتبر عام 2001 أحد الأعوام الأسطورية في تاريخ الريدز وأوين إذ حققوا كأس الاتحاد الأوروبي "يويفا كاب" والسوبر القاري، وكأسي رابطة المحترفين والاتحاد الإنجليزي بالإضافة للدرع الخيرية.

ميسي في قائمة أصغر الفائزين بالكرة الذهبية

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2009 بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه عن عمر 22 سنة و106 يومًا حين حقق دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس.

وتواجد في المركز الرابع الإيرلندي الشماي جورج بست أسطورة مانشستر يونايتد في الستينيات والسبعينيات بعمر 22 سنة و16 يومًا حين حقق الجائزة سنة 1968.

ونجح مان يونايتد في 1968 أن يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتواجد الأوكراني السوفيتي أوليج بلوخين في عام 1975 عن عمر 23 عامًا و55 يومًا وبقي صاحب الرقم القياسي حتى 1997.

وفاز بلوخين سنة 1975 بالدوري السوفيتي وكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر القاري.

صراع الكرة الذهبية 2025 مشتعل ومحمد صلاح أبزر المرشحين

أشعل النجم المصري محمد صلاح، الصراع مبكرا على جائزة الكرة الذهبية 2025 وجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من أقوى المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام وجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد الموسم المميز الذي يقدمه مع الريدز، سواء بتسجيل الأهداف أو المساهمة في الأهداف.

ويتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في مختلف البطولات، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام، أسهم صلاح في 51 هدفا خلال 38 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، في حين يأتي رافينيا لاعب برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 مساهمة في 37 مباراة مع البارسا.

ويأتي النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلف رافينيا بفارق هدف وحيد، حيث أحرز 39 هدفا في 32 مباراة لعبها بثاني مواسمه مع الفريق البافاري.

كما تضم قائمة الأكثر مساهمة لاعبا مصريا آخر، حيث يأتي عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني السابق، في المركز الرابع برصيد 37 مساهمة خلال 33 مباراة مع الفريقين.

كما يتواجد نجم آخر من برشلونة وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أسهم في 35 هدفا خلال 35 مباراة، ليحتل المركز الخامس بالقائمة.

ويتواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز السادس بعدما أسهم في 31 هدفا خلال 38 مباراة.

ومن المقرر أن تلعب الألقاب المحلية التي سيحققها كل لاعب مع نهاية الموسم دورا كبيرا في حسم صراع الكرة الذهبية 2025، إلى جانب البطولات القارية مثل دوري الأبطال ومونديال الأندية.

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