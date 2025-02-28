من الحب إلى الانتقام.. كيف تحول شاب إلى لص مسلح واحتجز جدة خطيبته السابقة داخل شقتها بالظاهر.. المتهم قيد الضحية داخل مسكنها واستولى على المشغولات الذهبية

في مشهد درامي يعكس الوجه المظلم للعلاقات العاطفية الفاشلة، أقدم شاب على ارتكاب جريمة مروعة بحق جدة خطيبته السابقة، حيث تبدلت مشاعره من الحب إلى الرغبة في الانتقام، فاستغل معرفته بتفاصيل حياة جدة خطيبته السابقة وخطط لسرقتها، ولم يتوقف الأمر عند السرقة فقط، بل تجاوز ذلك إلى الاعتداء على الضحية وتقييدها داخل شقتها بـ منطقة الظاهر، في محاولة بائسة للانتقام بعد فشل علاقته بحفيدتها.

في التقرير التالي نستعرض كيف قاد الطمع والغيرة هذا الشاب إلى ارتكاب جريمة كاملة التفاصيل؟ وكيف نجح رجال المباحث في كشف غموض الحادث والإيقاع به؟:

بلاغ بسرقة مشغولات ذهبية بالظاهر

تلقى قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، تفيد بتعرض والدتها المقيمة بمنطقة الظاهر لاعتداء داخل شقتها، حيث وجدتها مقيدة على الأرض، وتعاني من كدمات متفرقة في جسدها، بالإضافة إلى سرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول ومبلغ مالي.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص الشقة ورفع الأدلة الجنائية، بينما تم الاستماع إلى أقوال الضحية التي رغم صدمتها لم تتردد في وصف ما حدث لها بالتفصيل، مما ساعد رجال الأمن في رسم ملامح الجريمة والجاني المحتمل.

خيوط التحريات تقود إلى المفاجأة

بدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات حول الأشخاص المقربين من المجني عليها، خاصة أن طريقة اقتحام الشقة لم تكن تدل على عملية سطو عشوائي، بل بدا واضحًا أن الجاني لديه معرفة مسبقة بالضحية وممتلكاتها.

ومن خلال البحث والتحريات، توصل رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر إلى مفاجأة غير متوقعة: الجاني لم يكن سوى خطيب حفيدتها السابق، وهو عاطل عن العمل ويقيم في منطقة عين شمس.

وبناءً على تلك المعلومات، تم تحديد مكان المتهم وإعداد كمين لضبطه، وبالفعل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وعثر بحوزته علي بندقية خرطوش وطلقات، بالإضافة إلى الهاتف المحمول المسروق ومبلغ من متحصلات الواقعة.

اعترافات تفصيلية للمتهم.. الانتقام كان الدافع

أمام رجال المباحث، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف بجريمته، حيث أقر بأنه كان على علم باحتفاظ جدة خطيبته السابقة بمشغولات ذهبية ومبلغ مالي داخل شقتها، وهو ما دفعه إلى التخطيط لسرقتها بعد انفصاله عن حفيدتها.

وكشف المتهم أنه أخذ سلاحًا ناريًا وتوجه إلى العقار الذي تقيم فيه الضحية، وانتظر عودتها ليقتحم الشقة خلفها، وما إن دخلت حتى هاجمها، وقام بتقييدها داخل الصالة، ثم توجه إلى غرفة النوم للبحث عن المجوهرات والأموال، وبعد أن وجدها، استولى على المسروقات وهاتفها المحمول، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف المتهم أنه باع المشغولات الذهبية إلى أحد تجار الذهب في منطقة عين شمس، والذي تبين لاحقًا أنه "سيئ النية"، حيث اشترى المسروقات رغم علمه بعدم قانونيتها.

الإيقاع بالمتورطين واستعادة المسروقات

بناءً على اعترافات المتهم، تحركت قوة أمنية إلى محل الذهب في عين شمس، وتمكن رجال المباحث من القبض على مالكه، وضبط المشغولات الذهبية التي استولى عليها الجاني، وتم التحفظ على كافة المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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