محمود تريزيجيه يقود الريان أمام العربي في الدوري القطري

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريقه أمام العربي، التي ستقام على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

تشكيل الريان أمام العربي

موقف الريان بالدوري القطري

يحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

بينما يحتل العربي المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 16 جولة حتى الآن، مُحققًا 5 انتصارات، 4 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.

وفاز الريان على الوكرة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويسعى الريان لتحقيق الفوز ثان تواليا والذي يشكل دفعا معنويا قبل استقبال الأهلي السعودي في الدوحة يوم 4 الشهر المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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