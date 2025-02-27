الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

القبض على المتهم بإنهاء حياة شريكه بسبب خلافات مالية في قنا

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بإنهاء حياة شريكه في بعض الأعمال بسبب خلافات مالية قيمتها 1000 جنيه، في قرية المنشية مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بمصرع شاب بالتعدي عليه بالضرب في قرية المنشية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل م، يبلغ من العمر 33 عامًا، بضربه على رأسه سقط على إثرها في نهر النيل من أعلى كوبري الشهيد باسم فكري وتمكن من الخروج من المياه حتى تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه عقب وصوله مستشفى طوخ.

وأوضحت التحريات أن المتهم في الواقعة هو شاب كان يعمل مع المجني عليه ويسكن بذات قريته، وبينها خلافات مالية حيث أن المتهم له مبلغ مالي 1000 وكانت السبب في قتله لشريكه.

تم ضبط المتهم وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا قرية المنشية كوبري الشهيد باسم فكري محافظة قنا مركز نقادة مركز شرطة نقادة مديرية أمن قنا

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