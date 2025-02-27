بدء التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم.. رابط وخطوات التسجيل ببوابة الوظائف الحكومية.. الأوراق المطلوبة والشروط الواجب توافرها بالمتقدمين

بدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ويزداد البحث حول، رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة ونصائح أثناء التقديم

وحول رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم

وبشأن رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم، أما شروط التقديم على وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية فتضمنت ما يلي:

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما

-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

ـ ألا يقل عن مقبول

شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم

وبشأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، فإن شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم كالآتي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ ألا يقل عن مقبول

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

تعليمات للراغبين في التقديم

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

معلم مساعد مادة، فيتو

المحافظات المطلوبة بها التعيين معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين تتضمن ما يلي:

معلم مادة علوم محافظة أسوان بالإدارتين التعليميتين (إدفو - كوم إمبو)

معلم مادة علوم محافظة الأقصر بالإدارتين التعليميتين (القـــــرنة - إسنا)

معلم مادة علوم محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا- نجع حمادى -أبوتشت -قنا)

معلم مادة علوم محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (دار السلام- جرجا -طما -البلينا)

معلم مادة علوم محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية -البدارى -الفتح )

معلم مادة علوم محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط -المنيا -بنى مزار)

معلم مادة علوم محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية (إهناسيا - الواسطى- ناصر)

معلم مادة علوم محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (سنورس - إطسا -طامية)

معلم مادة علوم محافظة جنوب سيناء بالإدارتين التعليميتين (الطور - نويبع)

معلم مادة علوم محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة- مطروح- الحمام -برانــــي)

معلم مادة علوم محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (شرق كفر الشيخ -بيلا -سيدى سالم -الحامول )

معلم مادة علوم محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (كوم حمادة - ابو المطامير -مركز كفر الدوار -مركز دمنهور -ايتاي البارود)

معلم مادة علوم محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة- قطور- غرب المحلة)

معلم مادة علوم محافظة المنوفية بالإدارتين التعليميتين (أشمون- السادات)

معلم مادة علوم محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح-بلبيس- فاقوس - الصالحية الجديدة- شرق الزقازيق

معلم مادة علوم محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر-الخانكة -الخصوص)

معلم مادة علوم محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (أوسيم - البدرشين -العياط- الحوامدية -الصف -أطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر)

معلم مادة علوم محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر - المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين-عين شمس -البساتين-حلوان)

المحافظات المطلوبة بها التعيين لوظائف معلم مادة علوم

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين تتضمن ما يلي:

معلم مادة علوم محافظة أسوان بالإدارتين التعليميتين (إدفو - كوم إمبو)

معلم مادة علوم محافظة الأقصر بالإدارتين التعليميتين (القـــــرنة - إسنا)

معلم مادة علوم محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا- نجع حمادى -أبوتشت -قنا)

معلم مادة علوم محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (دار السلام- جرجا -طما -البلينا)

معلم مادة علوم محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية -البدارى -الفتح )

معلم مادة علوم محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط -المنيا -بنى مزار)

معلم مادة علوم محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية (اهناسيا - الواسطى- ناصر)

معلم مادة علوم محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (سنورس - اطسا -طامية )

معلم مادة علوم محافظة جنوب سيناء بالإدارتين التعليميتين (الطور - نويبع)

معلم مادة علوم محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة- مطروح- الحمام -برانــــي)

معلم مادة علوم محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (شرق كفر الشيخ -بيلا -سيدى سالم -الحامول )

معلم مادة علوم محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (كوم حمادة - ابو المطامير -مركز كفر الدوار -مركز دمنهور -إيتاي البارود)

معلم مادة علوم محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة- قطور- غرب المحلة)

معلم مادة علوم محافظة المنوفية بالإدارتين التعليميتين (أشمون- السادات)

معلم مادة علوم محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح-بلبيس- فاقوس - الصالحية الجديدة- شرق الزقازيق

معلم مادة علوم محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر-الخانكة -الخصوص)

معلم مادة علوم محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (أوسيم - البدرشين -العياط- الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر)

معلم مادة علوم محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر - المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين-عين شمس -البساتين-حلوان)

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