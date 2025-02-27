حبس 7 متهمين لحيازتهم 36 كيلو مواد مخدرة بدمياط

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 36 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة دمياط.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية عن ضبط ضبط (5) قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط (4) قطع سلاح نارى “بدون ترخيص”، عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لــ 5 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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