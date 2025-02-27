بعد قرار النيابة بحفظ التحقيقات.. كيف رد صلاح التيجاني على اتهامه بالتحرش؟.. خديجة اتهمته.. والشيخ ادعى أنها تعاني من مشاكل نفسية

آثارت قضية الشيخ صلاح التيجانى واتهام فتاة تدعى خديجة لة بالتحرش جدل واسع فى حينها داخل المجتمع المصرى بصفة عامة والصوفى بصفة خاصة واخيرا قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ صلاح التيجاني، بعد ادعاء إحدى الفتيات تعرضها للتحرش على يد الشيخ التيجاني.

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء.

التيجانى

محامى التيجانى يكشف اسباب اخلاء سبيل التيجانى بعد الاستماع لأقواله

وكشف محامي صلاح التيجاني سبب قرار الحفظ، بأنه جاء بعد جلسات تحقيق استمرت لمدة 4 أشهر، وقررت النيابة العامة قرارها السابق، لعدم وجود أي دليل إدانة كما ثبت لدى جهات التحقيق الحالة الصحية والظروف النفسية التي تعاني منها الفتاة، كما أكدت انتهاء موعد التظلم على الحكم.

وأفادت التحقيقات بفبركة صور عديدة بالفوتوشوب، وكذلك محادثات قد ادعت تلك الفتاة أنها دارت بينها وبين التيجاني.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على صلاح الدين التيجاني، على خلفية اتهامه من إحدى السيدات بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء.

الطريقة التيجانية

كيف دافع التيجانى عن نفسة

قال الشيخ صلاح الدين التيجاني، إنه يعرف الفتاة خديجة التي اتهمته بمحاولة التحرش بها، مشيرا إلى أنها وشقيقها يعانيان من مشاكل نفسية ويعالجان لدى بعض الأطباء، مضيفا: “معايا رقم الدكاترة اللى بيعالجوها”. وتابع التجاني فى تصريحات صحفية: "أنا مسامح فى حقي الدنيوي لكن الموضوع الآن في يد القضاء وجهات التحقيق".

وأوضح التجاني أن “كل ما الإنسان مرتبته ارتفعت كلما زاد أعداؤه”، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة مدفوعة الأجر.

وكشف التجاني أنه طبيب عظام وكان يمارس مهنة الطب قبل خروجه على المعاش منذ فترة طويلة.

وعن مؤهلاته الدينية قال التجاني: "معظم العلماء الموجودين على الساحة تتلمذوا على يدي وحصلوا على إجازات فى الحديث والقراءات والفقه"، لكنه لم يحدد أسماء مشايخ أو علماء بعينهم.

وأوضح التجاني أنه تلقى اتصالات من كل الفنانين أبدوا فيها دعمهم ومساندتهم له في الأزمة الحالية.

وفي أول ظهور له عقب الاتهامات التي طالته في الساعات الأخيرة، وأشارت إلى تورطه فى واقعة تحرش بإحدى الفتيات، نفى الشيخ صلاح الدين التجاني أحد شيوخ الطريقة التجانية فى مصر الاتهامات الموجهة إليه.



وقال التجاني إن هناك حملة مدفوعة ضده تستهدف النيل من سمعته ومكانته بين محبيه ومريديه، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر اتهامات ضده دون دليل واحد حتى الآن.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي بها، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ صلاح الدين التجاني يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.

الصوفية

تفاصيل اتهام التجاني بالتحرش

بدأت القصة عندما اتهمت خديجة، وهي مهندسة معمارية تقيم في روسيا، الشيخ التجاني بإرسال صورة إباحية لها عبر الدردشة الخاصة على فيسبوك، في منشور لها على حسابها الشخصي، وعبرت عن صدمتها من تصرفات الشيخ الذي كان تعتبره عائلتها مقربًا، وكتبت: «دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي»، مشيرة إلى أنها أخبرت عائلتها عدة مرات عن خطورة الوضع مع الشيخ، لكنهم استمروا في متابعته بشكل أعمى.

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

قال الشيخ صلاح الدين التيجاني، إنه يعرف الفتاة خديجة التي اتهمته بمحاولة التحرش بها، مشيرا إلى أنها وشقيقها يعانيان من مشاكل نفسية ويعالجان لدى بعض الأطباء، مضيفا: “معايا رقم الدكاترة اللى بيعالجوها”.

وتابع التجاني: "أنا مسامح فى حقي الدنيوي لكن الموضوع الآن في يد القضاء وجهات التحقيق".

وأوضح التجاني أن “كل ما الإنسان مرتبته ارتفعت كلما زاد أعداؤه”، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة مدفوعة الأجر.

وكشف التجاني أنه طبيب عظام وكان يمارس مهنة الطب قبل خروجه على المعاش منذ فترة طويلة.

وعن مؤهلاته الدينية قال التجاني: "معظم العلماء الموجودين على الساحة تتلمذوا على يدي وحصلوا على إجازات فى الحديث والقراءات والفقه"، لكنه لم يحدد أسماء مشايخ أو علماء بعينهم.

وأوضح التجاني أنه تلقى اتصالات من كل الفنانين أبدوا فيها دعمهم ومساندتهم له في الأزمة الحالية.

وفي أول ظهور له عقب الاتهامات التي طالته في الساعات الأخيرة، وأشارت إلى تورطه فى واقعة تحرش بإحدى الفتيات، نفى الشيخ صلاح الدين التجاني أحد شيوخ الطريقة التجانية فى مصر الاتهامات الموجهة إليه.



وقال التجاني فى تصريحات صحفية إن هناك حملة مدفوعة ضده تستهدف النيل من سمعته ومكانته بين محبيه ومريديه، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر اتهامات ضده دون دليل واحد حتى الآن.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي بها، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ صلاح الدين التجاني يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.

تفاصيل اتهام التجاني بالتحرش

بدأت القصة عندما اتهمت خديجة، وهي مهندسة معمارية تقيم في روسيا، الشيخ التجاني بإرسال صورة إباحية لها عبر الدردشة الخاصة على فيسبوك، في منشور لها على حسابها الشخصي، عبرت عن صدمتها من تصرفات الشيخ الذي كان يعتبره عائلتها مقربًا، وكتبت: «دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي»، مشيرة إلى أنها أخبرت عائلتها عدة مرات عن خطورة الوضع مع الشيخ، لكنهم استمروا في متابعته بشكل أعمى.

وأصدرت الطريقة التجانية بيانات رسميا أكدت فيها أن صلاح الدين محمود أبو طالب الشهير بـ “صلاح الدين التجاني” زعم لنفسه مكانة رفيعة في الطريقة التيجانية ما أثار حفيظة الطريقة، مشددة على أنه يروج نفسه شيخا للطريقة رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو دينية في هذا السياق".

صلاح التجاني يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم

وقال البيان: "المدعو صلاح الدين أبو طالب، يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم في منطقة إمبابة، ويدعي زورًا تمثيله للطريقة التجانية ويحاول استغلال اسمها، ونؤكد أن الطريقة بريئة تمامًا منه، خصوصًا في ظل الشبهات التي تحيط به، والشائعات المتداولة حول سلوكه".

علاقة التجانية بتعاليم أهل السنة والجماعة

وتابع البيان: "الطريقة التجانية، عبر مشيختها في الزاوية التجانية الكبرى، تعلن براءتها من كل قول أو فعل يناقض تعاليم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح، ونحن نلتزم بالقواعد الشرعية، ولا نسمح لأي فرد بمخالفة ما اتفق عليه العلماء، مهما كانت مكانته أو شهرته".

تابع البيان: "كما علمنا شيخ الطريقة سيدي أحمد التجاني - رضي الله عنه- فإن الطريقة قائمة على أسس الشريعة الإسلامية، والشرع هو الأصل الذي يُحتكم إليه في كل الأمور وما يخالف الشرع لا مكان له في الطريقة، ولا نبرّر أو نؤيّد أي تجاوزات تصدر عن أي شخص، مهما كانت مكانته".

من هو صلاح التجاني؟

واختتم البيان: "لقد أكدنا في بيانات سابقة صدرت في عامي 2017 و2019، أن صلاح الدين أبو طالب تم عزله عن أي ارتباط بالطريقة التجانية، ولا يمثل سوى نفسه، ولا يُسمح له بممارسة أي نشاط تحت مظلة الطريقة، نتيجة ما ثبت لدينا من انحرافه عن تعاليم الطريقة وتحريفه لمبادئها".

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