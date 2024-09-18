بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

أصدرت الطريقة التيجانية بيانات رسميا أكدت فيها أن صلاح الدين محمود أبو طالب الشهير بـ “صلاح الدين التيجاني” زعم لنفسه مكانة رفيعة في الطريقة التيجانية ما أثار حفيظة الطريقة، مشددة على أنه يروج نفسه شيخا للطريقة رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو دينية في هذا السياق".

صلاح التيجاني يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم

وقال البيان: "المدعو صلاح الدين أبو طالب، يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم في منطقة إمبابة، ويدعي زورًا تمثيله للطريقة التيجانية ويحاول استغلال اسمها، ونؤكد أن الطريقة بريئة تمامًا منه، خصوصًا في ظل الشبهات التي تحيط به، والشائعات المتداولة حول سلوكه".

علاقة التيجانية بتعاليم أهل السنة والجماعة

وتابع البيان: "الطريقة التيجانية، عبر مشيختها في الزاوية التيجانية الكبرى، تعلن براءتها من كل قول أو فعل يناقض تعاليم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح، ونحن نلتزم بالقواعد الشرعية، ولا نسمح لأي فرد بمخالفة ما اتفق عليه العلماء، مهما كانت مكانته أو شهرته".

تابع البيان: "كما علمنا شيخ الطريقة سيدي أحمد التجاني - رضي الله عنه- فإن الطريقة قائمة على أسس الشريعة الإسلامية، والشرع هو الأصل الذي يُحتكم إليه في كل الأمور وما يخالف الشرع لا مكان له في الطريقة، ولا نبرّر أو نؤيّد أي تجاوزات تصدر عن أي شخص، مهما كانت مكانته".

من هوصلاح التيجاني؟

واختتم البيان: "لقد أكدنا في بيانات سابقة صدرت في عامي 2017 و2019، أن صلاح الدين أبو طالب تم عزله عن أي ارتباط بالطريقة التجانية، ولا يمثل سوى نفسه، ولا يُسمح له بممارسة أي نشاط تحت مظلة الطريقة، نتيجة ما ثبت لدينا من انحرافه عن تعاليم الطريقة وتحريفه لمبادئها".

يذكر ان المشيخة العامة للطرق الصوفية، رفضت الاعتراف بالطريقة التيجانية الجديدة التي أسسها صلاح الدين محمود أبوطالب عبدالله.

وقالت المشيخة في القرار الصادر 19 يوليو 2017 إن سبب رفضها هو أن مقدم الطلب من أبناء الطريقة التجانية لشيخها أحمد حافظ التجاني، وطلبه بشأن إنشاء طريقة يعتبر خروجا عن التجانية وسلوكا لا يليق بالصوفية ويعد مخالفا لقانون 118 لسنة 1976 الخاص بالطرق الصوفية.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التيجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التيجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي.. الواقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.