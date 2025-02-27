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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع إعادة تأهيل عدة قرى بالعامرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع إعادة تأهيل عدة قرى بالعامرية

افتتح  الفريق أحمد خالد  حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع  تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ثان بالإضافة إلى توزيع رؤوس ماشية وتوفير مصادر دخل من المشروعات التنموية الصغيرة  للأهالي قامت بها شركات البترول  بالتعاون مع جمعية الأورمان.

 

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شمل المشروع الذي نفذته شركات البترول تقييم الاحتياجات اللازمة  لتحسين ورفع جودة حياة  أهالي منطقة العامرية بقري حلب وابو مسعود وخالد بن الوليد، حيث تم  تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقرى  بواقع ٦٤ منزلًا تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم  تسليم   ٣٢مشروع تنموي و١٢ رأس ماشية كمصادر دخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية تقارب ٢١ مليون جنيه.

وفي  كلمته ثمن محافظ الإسكندرية جهود قطاع البترول وجمعية الأورمان شركاء النجاح لما يقدموه من  جهود بالقرى والنجوع الأشد احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها من خلال المساهمات المقدرة  للمجتمع المدني لتقديم نموذجا  يعكس التكامل بينها وبين أجهزة الدولة لخلق سياج تعاون  اجتماعى متكامل.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ الإسكندرية الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا العمل المجتمعي الذي نفخر به جميعا، موضحا أن الإسكندرية بها ١٩٩ قرية  تحتاج إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل نسعى جاهدين سويا للعمل على تطويرها.

جاء ذلك بحضور المهندسة ياسمين نجيب ممثلة عن وزارة البترول والثروة المعدنية وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ورؤساء مجالس إدارات شركات بتروجاس، واكبا، أبو قير للأسمدة، العامرية لتكرير البترول، انربك، ابيروم.

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الفريق أحمد خالد حسن شركات البترول جمعية الأورمان العامرية ثان

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