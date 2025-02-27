مسلسلات رمضان 2025، بدرة تنشر صورا من كواليس كامل العدد 3

نشرت الفنانة بدرة صورا من كواليس مسلسل كامل العدد ++ على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني 2025.

تفاصيل مسلسل كامل العدد ٣

مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

الراقصة بدرة

وفي سياق متصل، شاركت بدرة كممثلة لأول مرة في كامل العدد الجزء الأول، وجسدت شخصيتها الحقيقية في العمل وهي بدرة الراقصة التي اعتزلت الرقص بعدما تزوجت من عمر (مصطفى درويش) لتكون طرف في العلاقة مع عائلة ليلى وأحمد.

وتطورت شخصيتها في الجزء الثاني لنرى جوانب أخرى بعدما توفى زوجها وأصبحت أم لتوأم وتبدأ صراعها مع حماتها فوزية (ميمي جمال) التي تنتقل للعيش معها ويستمر تطور الشخصية للجزء الثالث.

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