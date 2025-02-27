صرف معاشات شهر مارس 2025 السبت، وبنك ناصر يفتح فروعه

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق الأول من مارس، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة بنك ناصر الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2025

وأشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صرف معاشات شهر مارس 2025 سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى او من خلال فروع شركة فوري.

صرف معاشات شهر مارس 2025، فيتو

موعد صرف معاشات شهر مارس 2025

وقال أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة إن فروع البنك يوم السبت سوف تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا استثنائيا أما باقي أيام الشهر الكريم فإن المواعيد ستكون طبقا لقرار البنك المركزي من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

تعليمات لجميع مديري وموظفي فروع بنك ناصر

وأضاف أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأوضح أسامة السيد أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف معاشات شهر مارس 2025 للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

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