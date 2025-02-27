شركة العاصمة الإدارية توقع عقد بيع قطعتي أرض لسفارة الجزائر

وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة عقد بيع قطعتي أرض بإجمالي مساحة (23316 م2) لبناء المقر الجديد للسفارة وسكن للسفير بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والسفير محمد سفيان براح سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قيادات الشركة.

صرح السفير محمد سفيان براح قائلا": أشيد بفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشييد وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من جودة حياة للمواطن المصري والمشروع يمثل نقلة نوعية في مصر ويساعد في الخروج من الازدحام وتوفير خدمات نوعية وتخفيف العبء عن القاهرة ".

كما أكد قائلًا: "تواجد السفارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وأتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على ما قدمته من دعم لتوقيع العقد".

من جانبه صرح المهندس عباس: "أتقدم بالشكر لسفير الجزائر بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيدًا لانتقال مقر السفارة الي الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة الجزائر الشقيقة يثري الحي الدبلوماسي".

تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الاولي من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة السفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار اقامتها بأحياء القاهرة المختلفة الي العاصمة الإدارية الجديدة، هذا ويأتي توقيع سفارة الجزائر اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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