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سياسة

ذكرى البابا القديس بطرس الثاني، منارة الإيمان ومقاوم البدع

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا القديس بطرس الثاني، البطريرك الحادي والعشرين للكرسي المرقسي، الذي رحل عن عالمنا عام 379م، بعد مسيرة حافلة بالجهاد الروحي والدفاع عن الإيمان المستقيم.

 

قصة البابا بطرس الثاني

وُلِد البابا بطرس الثاني في الإسكندرية وتتلمذ على يد البابا أثناسيوس الرسولي، الذي لمس فيه الحكمة والفضيلة، فرسمه قسًّا ثم أسقفًا، وأرسله إلى سوريا لمواجهة البدع المنتشرة هناك. وعندما اقتربت نياحة البابا أثناسيوس، أوصى بأن يكون خلفه، فتولى البطريركية عام 373م، ليكمل مسيرة الدفاع عن العقيدة ضد الأريوسيين، الذين سعوا لإقصائه عن كرسيه بل ومحاولة قتله.


ورغم شدائد الاضطهاد، ظل البابا بطرس الثاني صامدًا، حتى اضطر للاختباء لعامين، في حين أقام الأريوسيون بطريركًا غير شرعي، لكن الشعب رفضه وأعادوا بطرس إلى كرسيه. واصل البابا جهوده في مواجهة الانحرافات العقائدية، حتى أكمل سعيه ورحل بسلام، تاركًا إرثًا من الثبات على الإيمان والدفاع عن الكنيسة.
 

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