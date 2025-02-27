القناة الناقلة لمباراة هيراكليس ألميلو وآي زد آلكمار في نصف نهائي كأس هولندا

يلتقي فريق هيراكليس ألميلو مع نظيره آي زد آلكمار، مساء اليوم، في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي كأس هولندا لكرة القدم لموسم 2024-2025.

مباراة هيراكليس ألميلو وآي زد آلكمار

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة الطرف الثاني في النهائي.

القناة الناقلة لمباراة هيراكليس ألميلو وآي زد آلكمار

وتنقل قناة أون سبورت المباراة مباشرة، في خطوة جديدة تتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة كأس هولندا لأول مرة عبر شاشة مصرية، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على الحقوق الحصرية لبث البطولة.

وكان فريق جو أهيد إيجلز قد حجز أولى بطاقات النهائي بعد انتصاره على بي إس في آيندهوفن بنتيجة 2-1، ليترقب الفائز من مواجهة الليلة بين هيراكليس وألكمار في النهائي المقرر إقامته يوم 21 أبريل المقبل.

وكان آي زد آلكمار قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على كويك بويز بنتيجة 3-1، بينما وصل هيراكليس ألميلو إلى هذا الدور بعد انتصاره على أوتريخت بنتيجة 2-0.

وتواصل أون سبورت تقديم تغطية مميزة لمنافسات البطولة عبر ستوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة، وذلك بعد النجاح الكبير في بث البطولات القارية والدولية، في إطار سعيها لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير.

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